Spaziergänger findet freilaufenden Skorpion!

Ein Spaziergänger hat an einer Hauswand in Unterfranken einen Skorpion gefunden und die Polizei gerufen. Mit einem Becher fing ein Beamter das etwa drei Zentimeter große Tier am Donnerstag ein, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Das exotische Tier wurde schließlich in ein Tierheim gebracht, um die Anwohner in Rottendorf (Landkreis Würzburg) zu beruhigen. Woher das Tier stammte, konnten die Beamten nicht klären. Unklar ist auch, um welche Skorpion-Art es sich handelt.