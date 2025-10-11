Logo all-in.de
Skorpion freilaufend von Spaziergänger in Deutschland gefunden: Polizei fängt das Tier

Polizei rückt an

Spaziergänger findet freilaufenden Skorpion!

Ein Spaziergänger wird auf einen etwa drei Zentimeter großen Punkt an einer Hauswand aufmerksam - einen potenziell gefährlichen und giftigen Skorpion.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Ein giftiger blauer Thai Skorpion krabbelt durch sein Terrarium im Terrazoo. In Unterfranken hat ein Spaziergänger einen Skorpion an einer Hauswand gefunden.
    Ein giftiger blauer Thai Skorpion krabbelt durch sein Terrarium im Terrazoo. In Unterfranken hat ein Spaziergänger einen Skorpion an einer Hauswand gefunden. Foto: picture alliance/dpa | Roland Weihrauch

    Ein Spaziergänger hat an einer Hauswand in Unterfranken einen Skorpion gefunden und die Polizei gerufen. Mit einem Becher fing ein Beamter das etwa drei Zentimeter große Tier am Donnerstag ein, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

    Das exotische Tier wurde schließlich in ein Tierheim gebracht, um die Anwohner in Rottendorf (Landkreis Würzburg) zu beruhigen. Woher das Tier stammte, konnten die Beamten nicht klären. Unklar ist auch, um welche Skorpion-Art es sich handelt.

