Testkäufe in Bad Waldsee: Vier Geschäfte verkauften Spirituosen an Jugendliche

Am Mittwochnachmittag koordinierten Beamte des Polizeipostens Bad Waldsee und die Stadtverwaltung eine Aktion zum Jugendschutz. Bei Testkäufen erwarb eine minderjährige Testkäuferin in vier Geschäften unerlaubt Alkohol. Die Polizei informierte, dass die Verkäufer jetzt mit Anzeigen und Bußgeldern rechnen müssen. Bei Kontrollen in fünf weiteren Einkaufsläden scheiterte der Kauf am Altersnachweis.

Bad Waldsee: Strafen für Verkauf von Alkohol an Minderjährige

Das gezielte Vorgehen hatte das Ziel, Verstöße gegen den Jugendschutz aufzudecken. In vier Geschäften wurden branntweinhaltige Spirituosen verkauft. Diese Fälle werden strafrechtlich verfolgt. Die Bußgelder für die Verstöße dürften erheblich sein, so die Polizei.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.