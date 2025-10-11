Logo all-in.de
Telefonbetrug in Friedrichshafen: Senior verliert hohen Geldbetrag, nachdem er „Banksoftware“ installiert

Bodensee

Angeblicher „Bank-Techniker“ ruft an: 91-jähriger aus Friedrichshafen verliert vierstelligen Geldbetrag

Unbekannte geben sich als Bank-Techniker aus und erbeuten Geld. Die Polizei meldet einen Betrugsfall in Friedrichshafen-Kluftern.
    Übers Telefon: Nachdem der Senior das Programm für sein Onlinebanking installiert, fehlt ihm ein vierstelliger Geldbetrag. Foto: dpa, Roland Weihrauch (Symbolbild)

    Nach Angaben der Polizei fiel ein 91 Jahre alter Mann in Friedrichshafen-Kluftern am Mittwochmorgen, 8. Oktober, Telefonbetrügern zum Opfer. Ein Anrufer gab sich als Servicetechniker der Hausbank aus. Der Senior wirkte daraufhin an der Installation einer Software auf seinem Computer mit.

    Mutmaßliche Täter auf freiem Fuß

    Nach bisherigen Erkenntnissen erlangten die Täter so Zugriff auf das Online-Banking. In der Folge wurde mutmaßlich ein vierstelliger Betrag vom Konto des Mannes abgehoben. Die Tatverdächtigen blieben zunächst unbekannt. Die Polizei ermittelt. Die Behörde warnte zudem erneut vor Betrugsanrufen am Telefon.

    Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

