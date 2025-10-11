Angeblicher „Bank-Techniker“ ruft an: 91-jähriger aus Friedrichshafen verliert vierstelligen Geldbetrag

Nach Angaben der Polizei fiel ein 91 Jahre alter Mann in Friedrichshafen-Kluftern am Mittwochmorgen, 8. Oktober, Telefonbetrügern zum Opfer. Ein Anrufer gab sich als Servicetechniker der Hausbank aus. Der Senior wirkte daraufhin an der Installation einer Software auf seinem Computer mit.

Mutmaßliche Täter auf freiem Fuß

Nach bisherigen Erkenntnissen erlangten die Täter so Zugriff auf das Online-Banking. In der Folge wurde mutmaßlich ein vierstelliger Betrag vom Konto des Mannes abgehoben. Die Tatverdächtigen blieben zunächst unbekannt. Die Polizei ermittelt. Die Behörde warnte zudem erneut vor Betrugsanrufen am Telefon.

