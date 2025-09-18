Logo all-in.de
Taser gegen Deutschen eingesetzt: Schweizer Polizei stoppt jungen Mann

Er musste ins Krankenhaus

Elektroschock! Schweizer Polizei stoppt Deutschen mit Taser!

Beamte der Schweizer Polizei haben einen Mann aus Deutschland mit einem Taser außer Gefecht gesetzt. Der Mann musste in einem Krankenhaus behandelt werden.
Von Redaktion all-in.de
    Beamte der Schweizer Polizei haben einen Deutschen mit einem Taser außer Gefecht gesetzt. (Symbolbild)
    Beamte der Schweizer Polizei haben einen Deutschen mit einem Taser außer Gefecht gesetzt. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Marcus Brandt

    Ein 23-jähriger Mann aus Deutschland wurde am Wochenende von Schweizer Polizeibeamten mit einem Taser gestoppt und außer Gefecht gesetzt. Wie die Kantonspolizei Uri berichtet, ereignete sich der Zwischenfall in Sisikon.

    Taser-Einsatz in Sisikon: Deutscher soll zwei Frauen belästigt haben

    Laut einem Bericht der Kantonspolizei seien die Beamten am Samstag, kurz vor 22 Uhr, zum Alplersee gerufen worden. Dort trafen sie auf zwei Frauen im Alter von 29 und 22 Jahren, die von dem 23-Jährigen belästigt worden seien. Bei allen drei soll es sich um deutsche Staatsbürger handeln.

    Schweiz: Deutscher mit Taser außer Gefecht gesetzt

    Vor Ort habe sich der 23-Jährige aggressiv verhalten und eine Gefahr für die anwesenden Personen und die Einsatzkräfte dargestellt. Aus Sicherheitsgründen hätten die Polizeibeamten daraufhin den Taser eingesetzt und den Mann so außer Gefecht gesetzt, heißt es seitens der Kantonspolizei weiter.

    Der Mann wurde im Anschluss noch vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch betreut und anschließend in das Kantonsspital Uri gebracht.

    Sisikon liegt in der Zentralschweiz

    Die Gemeinde Sisikon hat rund 400 Einwohner und liegt im Kanton Uri in der Zentralschweiz. Der Alplersee liegt rund 10 Kilometer von Sisikon entfernt auf einer Höhe von etwa 1500 Metern.

