Frau provoziert Bewohnerin mit Nackt-Yoga: „Gesäß absichtlich entgegengestreckt“

Weil sie in der Öffentlichkeit nackt Yogaübungen gemacht hat, hat eine Frau aus der Oberpfalz eine Anzeige erhalten. Die 39-Jährige soll vor dem Haus einer anderen Frau, mit der sie sich im Streit befindet, die Übungen gemacht haben, wie die Polizei mitteilte.

Bei Nackt-Yoga absichtlich Gesäß entgegengestreckt

Demnach habe sie dabei ihr Gesäß absichtlich der Bewohnerin des Hauses in Sulzbach-Rosenberg entgegengestreckt. Die Polizei ermittelt nun wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses.