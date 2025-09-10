Logo all-in.de
Frau provoziert in Sulzbach-Rosenberg in der Oberpfalz Bewohnerin mit Nackt-Yoga

Kurioser Polizeieinsatz

Frau provoziert Bewohnerin mit Nackt-Yoga: „Gesäß absichtlich entgegengestreckt“

Yoga wird meist in Sportkleidung betrieben. Eine Frau aus der Oberpfalz ließ jetzt für ihre Übungen die Hüllen fallen - um eine andere Frau zu provozieren.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Eine Frau hat in der Oberpfalz eine Anzeige bekommen, weil sie nackt Yoga machte. (Symbolbild)
    Eine Frau hat in der Oberpfalz eine Anzeige bekommen, weil sie nackt Yoga machte. (Symbolbild) Foto: Lubov Lisitsa auf Pixabay

    Weil sie in der Öffentlichkeit nackt Yogaübungen gemacht hat, hat eine Frau aus der Oberpfalz eine Anzeige erhalten. Die 39-Jährige soll vor dem Haus einer anderen Frau, mit der sie sich im Streit befindet, die Übungen gemacht haben, wie die Polizei mitteilte.

    Bei Nackt-Yoga absichtlich Gesäß entgegengestreckt

    Demnach habe sie dabei ihr Gesäß absichtlich der Bewohnerin des Hauses in Sulzbach-Rosenberg entgegengestreckt. Die Polizei ermittelt nun wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses.

