Polizist in Baden-Württemberg verletzt! Man versucht, ihm Waffe zu entreißen

Ein Mann hat einem Stuttgarter Polizisten versucht, die Dienstwaffe zu entreißen. Ein Polizist wurde dabei verletzt und konnte nicht mehr weiterarbeiten.

Kontrolle in Stuttgart eskaliert: Täter hatte Drogen und mutmaßliches Diebesgut dabei

Laut der Polizei ereignete sich der Zwischenfall bereits am Freitagabend in der Burgunderstraße in Stuttgart-Zuffenhausen. Die Polizisten hatten den 33-Jährigen zunächst kontrolliert und dabei festgestellt, dass der Ausweis des Mannes gefälscht war. Bei der Durchsuchung des Rucksacks des 33-Jährigen entdeckten die Beamten zudem ein mutmaßlich gestohlenes Parfüm und Heroin.

Stuttgart: Mann will an Dienstwaffe zu gelangen

Der 33-Jährige versuchte daraufhin zu flüchten, konnte von den Polizeibeamten aber eingeholt werden. Bei der Festnahme des Mannes setzte sich dieser zur Wehr und versuchte einem Beamten die Dienstwaffe aus dem Holster zu entreißen. Weiter Polizisten konnten die mit dem Einsatz eines Schlagstocks verhindern.

Täter mittlerweile in Haft

Bei dem Einsatz wurde ein Polizeibeamter so schwer verletzt, dass er nicht mehr dienstfähig war. Der 33-jährige Mann musste ebenfalls vom Rettungsdienst behandelt werden. Er befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.