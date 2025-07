Bei Einsatz in Stuttgart: Polizist erschießt 18-Jährigen in Hinterhof

In der Nacht auf Dienstag hat die Polizei in Stuttgart einen 18-jährigen Mann erschossen. Der tödliche Schuss fiel in einem Hinterhof.

Wie das Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg mitteilt, soll es zwischen dem 18-Jährigen und einem 29-Jährigen gegen 2 Uhr in einer Gaststätte in der Ostendstraße zunächst zu einem Streit gekommen sein. Dabei habe der 18-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Messer schwer am Hals verletzt und sei anschließend geflüchtet.

Die alarmierten Polizeibeamten und Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten den Schwerverletzten vor Ort und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus.

Tödlicher Schuss in Stuttgart: Polizeibeamter erschießt 18-Jährigen in Hinterhof

Kurze Zeit später konnten weitere Polizeibeamte den 18-jährigen Tatverdächtigen in der Nähe der Gaststätte in einem Hinterhof stellen. Dabei habe einer der Beamten dann einen Schuss aus seiner Dienstwaffe abgegeben und den jungen Mann im Bereich des Oberkörpers getroffen, berichtet das LKA weiter. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen starb der 18-Jährige noch vor Ort.

Landeskriminalamt ermittelt nach tödlichem Schuss aus Dienstwaffe der Polizei

Nähere Informationen zur Schussabgabe und zu den Hintergründen des Streits gab die Polizei nicht bekannt. Bei dem getöteten 18-Jährigen und dem 29-jährigen Opfer der Messerattacke soll es sich um algerische Staatsbürger handeln. Beamte des LKA haben die Ermittlungen übernommen.