Fette Beute! Bewohner überrascht Einbrecher - 150.000 Euro weg

Zwei Männer sollen in Stuttgart in ein Einfamilienhaus eingebrochen und vom Bewohner überrascht worden sein. Wie die Polizei mitteilte, flüchteten die Einbrecher schließlich mit einem vierstelligen Bargeld-Betrag, hochwertigem Schmuck und mehreren Handtaschen im Wert von insgesamt rund 150.000 Euro.

Die Männer sollen am Freitag über eine Balkontür im Untergeschoss in das am Hang liegende Wohngebäude gelangt sein. Als der Bewohner am späten Abend nach Hause kam, ertappte er die Einbrecher. Sie flüchteten daraufhin über den Balkon.