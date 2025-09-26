Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Streit unter Nachbarn?: Zwei lebensgefährlich Verletzte - Zeugen melden Schüsse

Streit unter Nachbarn?

Zwei lebensgefährlich Verletzte - Zeugen melden Schüsse

Ermittler finden an einem Tatort zwei Schwerverletzte. Sie entdecken auch eine scharfe Schusswaffe.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Zeugen meldeten Schüsse. (Symbolbild)
    Zeugen meldeten Schüsse. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa

    Bei einer Auseinandersetzung in Mörfelden-Walldorf (Kreis Groß-Gerau) sind nach ersten Erkenntnissen durch Schüsse zwei Männer lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Informationen soll ein 79-Jähriger auf einen 58 Jahre alten Nachbarn und dann auf sich selbst geschossen haben. Am Morgen alarmierten Zeugen wegen Schussgeräuschen die Einsatzkräfte, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Ermittler stellten vor Ort eine scharfe Schusswaffe sicher.

    Es gebe derzeit keine Hinweise, dass weitere Personen beteiligt waren oder eine Gefahr für Dritte besteht. Der Tatort sei weiträumig abgesperrt worden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden