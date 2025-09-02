Streit ums Aufräumen endet auf Polizeiwache: Teenager bittet Beamte um Hilfe

Einen eher ungewöhnlichen Fall haben Beamte der Polizei Edenkoben (Rheinland-Pfalz) erlebt. Ein Teenager ist am Sonntag auf die Wache gekommen und wollte über die Polizei das Jugendamt alarmieren. Der Grund: Seine Eltern hatten verlangt, dass er sein Zimmer aufräumt.

„Mit Gefühlschaos“ zur Polizeiwache

Der 16-Jährige war laut Polizeiangaben „mit Gefühlschaos und sozialen Dynamiken“ am Sonntagabend (31.08.2025, 19.30 Uhr) auf der Dienststelle gekommen. Er bat die Beamten, das Jugendamt einzuschalten, weil es zu Streitigkeiten mit seiner Familie gekommen sei. Die Polizei fand schließlich heraus, dass der Jugendliche sich geweigert hatte, sein Zimmer aufzuräumen.

Polizisten rücken Teenager den Kopf zurecht

Die Polizeibeamten konnten die Sachlage schließlich mit einem erzieherischen Gespräch klären. Laut Polizeiangaben ging der 16-Jährige schließlich nach Hause, um Ordnung zu schaffen.