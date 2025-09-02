Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Streit ums Zimmeraufräumen endet auf Polizeiwache: Fauler Teenager geht zur Polizei

Kurioser Fall aus Rheinland-Pfalz

Streit ums Aufräumen endet auf Polizeiwache: Teenager bittet Beamte um Hilfe

Ein kurioser Fall hat die Polizei in Edenkoben am Sonntag beschäftigt. Ein Teenager war zur Dienststelle gegangen, weil er sein Zimmer nicht aufräumen wollte.
Von Redaktion all-in.de
    • |
    • |
    • |
    In Rheinland-Pfalz wollte ein Teenager das Jugendamt einschalten, weil seine Eltern von ihm verlangten sein Zimmer aufzuräumen. Der 16-Jährige ging dafür sogar zur Polizei.
    In Rheinland-Pfalz wollte ein Teenager das Jugendamt einschalten, weil seine Eltern von ihm verlangten sein Zimmer aufzuräumen. Der 16-Jährige ging dafür sogar zur Polizei. Foto: picture alliance/dpa | Thomas Frey

    Einen eher ungewöhnlichen Fall haben Beamte der Polizei Edenkoben (Rheinland-Pfalz) erlebt. Ein Teenager ist am Sonntag auf die Wache gekommen und wollte über die Polizei das Jugendamt alarmieren. Der Grund: Seine Eltern hatten verlangt, dass er sein Zimmer aufräumt.

    „Mit Gefühlschaos“ zur Polizeiwache

    Der 16-Jährige war laut Polizeiangaben „mit Gefühlschaos und sozialen Dynamiken“ am Sonntagabend (31.08.2025, 19.30 Uhr) auf der Dienststelle gekommen. Er bat die Beamten, das Jugendamt einzuschalten, weil es zu Streitigkeiten mit seiner Familie gekommen sei. Die Polizei fand schließlich heraus, dass der Jugendliche sich geweigert hatte, sein Zimmer aufzuräumen.

    Polizisten rücken Teenager den Kopf zurecht

    Die Polizeibeamten konnten die Sachlage schließlich mit einem erzieherischen Gespräch klären. Laut Polizeiangaben ging der 16-Jährige schließlich nach Hause, um Ordnung zu schaffen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden