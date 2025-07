Streit im Supermarkt endet mit Kopfstoß: Mann in Aulendorf verletzt

In einem Supermarkt in der Poststraße ist am Donnerstag ein Streit derart eskaliert, dass ein Mann durch einen Kopfstoß verletzt wurde. Die Polizei ermittelt zu dem Vorfall.

Hitziger Streit am Kassenband

Der Polizei zufolge waren zwei Männer, im Alter von 38 und 35 Jahren am Kassenband in Streit geraten. Demnach ging es um eine Frau, die den Platz blockiert hatte. Dadurch konnten andere Kunden ihre Waren nicht auflegen. Während des Streits verpasste der 35-Jährige seinem Kontrahenten einen Kopfstoß.

Mann nach Kopfstoß im Gesicht verletzt.

Der 38-Jährige erlitt bei der Attacke leichte Gesichtsverletzungen. Der Angreifer muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.