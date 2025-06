Landwirt konnte sie nicht mehr retten: Mehrere Kühe sterben bei Stallbrand

In einem brennenden Stall im Ostalbkreis sind mehrere Kühe gestorben. Nachdem die Eigentümer des Hofes in Ellwangen das Feuer am Sonntagabend bemerkt hatten, konnten sie einen Großteil der Tiere zwar noch eigenhändig retten, wie die Polizei mitteilte. Für einige Tiere kam die Hilfe jedoch zu spät. Der Sachschaden wird auf 650.000 Euro geschätzt.

Menschen kamen nicht zu Schaden. Auch konnte die Feuerwehr verhindern, dass sich die Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus ausbreiten. Die Brandursache war zunächst unbekannt.