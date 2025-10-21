Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Sperrung Autobahn 6: Mann übersieht Baustelle auf A6 und wird schwer verletzt

Sperrung Autobahn 6

Mann übersieht Baustelle auf A6 und wird schwer verletzt

Ein Fahrer fährt ungebremst gegen ein Warnschild und kommt schwer verletzt ins Krankenhaus. Im Führerhaus findet die Polizei eine mögliche Erklärung für den Unfall.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei sperrte die Autobahn 6 bis zum Vormittag. (Symbolbild)
    Die Polizei sperrte die Autobahn 6 bis zum Vormittag. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Der Fahrer eines Kleintransporters ist ungebremst gegen einen Warnanhänger auf der Autobahn 6 bei Wendelstein (Landkreis Roth) gefahren und dabei schwer verletzt worden. Wegen einer Nachtbaustelle war an der Stelle nur der Standstreifen befahrbar, wie die Polizei mitteilte. Wieso der Fahrer Warnanhänger und Pylonen übersah, ist noch unklar. Er kam ins Krankenhaus.

    Nach Polizeiangaben roch der Mann nach Alkohol. Im Führerhaus soll zudem eine Weinflasche gelegen haben. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an. Die Autobahn 6 war bis zum Vormittag in Richtung Heilbronn teilweise gesperrt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden