Dreister Betrug in Wangen: Falsche Spendensammler bringen Menschen um ihr Geld

Unbekannte haben am Mittwoch in einem Supermarkt Spenden für ein angebliches Gesundheitszentrum gesammelt. Polizei sucht Geschädigte und Zeugen.

Betrüger sammeln Spendengelder

Am Mittwochmittag waren zwei Spendenbetrüger in der Friedrich-Ebert-Straße in Wangen unterwegs. Der Polizei zufolge hatten die beiden Unbekannten sowohl Unterschriften als auch Spenden für ein vermeintliches Gesundheitszentrum für Schwerbehinderte eingesammelt. Die Masche hatte offenbar Erfolg. Wie die Polizei weiter mitteilt, hatten mehrere Menschen unterschrieben und Geld gespendet.

Beschreibung der Verdächtigen

Bei den Unbekannten soll es sich um zwei Männer gehandelt haben. Beide trugen auffällige Kleidung: Einer trug ein blaues Hemd und kurze weiße Hosen. Der andere trug einen Oberlippenbart und war mit einem weißen T-Shirt und grauen kurzen Hosen bekleidet. Die Polizei in Wangen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Geschädigte und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07522/984-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots

Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.