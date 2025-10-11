Logo all-in.de
München

Sonntagsausflügler aufgepasst: Große Straßensperrungen für den München-Marathon

Die Polizei kündigt für Sonntag, 12. Oktober, großflächige Straßensperrungen an. Die Läuferinnen und Läufer des München-Marathons sollen freie Bahn haben. Die zwei Prachtstraßen sind bis in den späten Nachmittag gesperrt.
Von Redaktion all-in.de
    Die Polizei behält sich vor, „behindernd abgestellte" Autos abzuschleppen Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Nach Angaben der Münchner Polizei kommt es am Sonntag, 12. Oktober 2025, in München wegen einer Laufveranstaltung zu umfangreichen Verkehrsbeschränkungen.

    Die Route startet am Spiridon-Louis-Ring im Olympiapark und führt auf einem großen Rundkurs durch die Stadt zum Willi-Daume-Platz am Olympiasee. Der Veranstaltungsbeginn ist für 9.00 Uhr angesetzt und dauert bis in den Nachmittag. Mehrere tausend Teilnehmende werden erwartet.

    Parkende Autos könnten abgeschleppt werden

    Zur Absicherung setzen Veranstalter, Freiwillige Feuerwehr und Polizeikräfte zahlreiche Einsatzteams ein. Es gelten Haltverbotszonen entlang der Marathonstrecke und in weiteren betroffenen Bereichen. Die Polizei lässt behindernd abgestellte Fahrzeuge bei Bedarf abschleppen.

    Aufbaumaßnahmen erfordern das rechtzeitige Freiräumen der markierten Flächen vor Veranstaltungsbeginn. Polizeibeamte regeln den Verkehr an Knotenpunkten. Das Polizeipräsidium München kündigt je nach Verlauf zusätzliche temporäre Sperrungen entlang der Strecke an.

    2 Straßen bleiben komplett gesperrt

    Komplett gesperrt bleiben die Ludwigstraße und die Leopoldstraße von 8.00 bis voraussichtlich 17.00 Uhr. Entlang der Strecke sind weitere mehrstündige Sperrungen vorgesehen.

    Quelle: Polizeipräsidium München. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

