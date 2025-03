Gegen Stein geprallt! Snowboarder kämpft nach Unfall im Stubaital um sein Leben

Ein 30-jähriger Mann aus Polen hat sich am Freitag gegen 12.30 Uhr bei einem Snowboardunfall am Stubaier Gletscher lebensgefährlich verletzt. Nach Angaben der Landespolizei Tirol war der Mann gegen 12.30 Uhr neben der Piste 4a (Falwesuna) in freiem Gelände unterwegs. Auf einer Höhe von 2429 Metern prallte er dann vermutlich gegen einen Stein.

Snowboarder nach Unfall am Stubaier Gletscher intubiert

Rettungskräfte eilten zu dem reglosen Unfallopfer. Der 30-Jährige zog sich bei dem Unfall so schwere Verletzungen zu, dass er von den Rettern intubiert und beatmet werden musste. Der schwerstverletzte Snowboarder musste mit einer Gondel ins Tal und von dort in den Schockraum der Uniklinik Innsbruck transportiert werden. Ein Rettungshubschrauber konnte aufgrund der schleckten Sicht fliegen. Laut der Polizei befand sich der Mann am Freitagnachmittag noch in einem kritischen Zustand.

Zeugenaufruf nach schwerem Snowboardunfall im Stubaital

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese sollen sich unter der Telefonnummer +43 (0) 59133 7119 bei der Polizeiinspektion Neustift im Stubaital melden. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Neustift im Stubaital (Tel.: 059133 / 7119) in Verbindung zu setzen.