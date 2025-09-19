Seniorin prallt mit Auto gegen Bagger – Totalschaden am Fahrzeug

In Bad Waldsee ist eine 87-jährige Autofahrerin gegen eine Baggerschaufel geprallt. Dabei wurde die Seniorin verletzt, ihr Auto erlitt Totalschaden.

87-Jährige Autofaherin prallt in Bad Waldsee gegen Baggerschaufel

Der Polizei zufolge war die 87-Jährige am Donnerstag gegen 13.30 Uhr in Richtung Reute unterwegs. Als sie an einer Baustelle auf Höhe Spätenhof vorbeifuhr, kollidierte sie mit dem Löffel eines Baggers, mit dem ein Arbeiter im Bereich der Fahrbahn Straßenarbeiten verrichtete. Dabei ragte der Arm des Baggers rund einen Meter in die Fahrbahn.

War Baustelle nicht richtig abgesichert?

Die Seniorin wurde bei der Kollision glücklicherweise nur leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. An ihrem Fiat entstand laut Polizeiangaben ein wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 15.000 Euro. Ein Abschleppdienst transportierte das Fahrzeug ab. Der Bagger blieb weitgehend unbeschädigt.

Ermittlungen des Polizeipostens Bad Waldsee ergaben, dass die Baustelle möglicherweise nicht ordnungsgemäß abgesichert war. Ermittlungen zur Verantwortlichkeit dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.