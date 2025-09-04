Über zehn Jahre Beziehung vorgegaukelt: Senior aus Überlingen wird Opfer von Love-Scamming

Ein Senior aus dem Bereich Überlingen ist auf die Betrugsmasche "Lovescam" hereingefallen. Der Fall wurde bekannt, als der Mann bei der Polizei Salem eine Zahlungsaufforderung für eine Paketlieferung meldete.

Senior unterstützt angebliche Freundin jahrelang

Bei der Anzeige erinnerte sich der Senior an seine Fernbeziehung zu einer Frau in Afrika, die er vor über zehn Jahren über einen Messenger kennengelernt hatte. Über die Jahre unterstützte er seine Internetbekanntschaft finanziell mit einem niedrigen sechsstelligen Euro-Betrag.

Rätsel um Paketzustellung: Polizei prüft Zusammenhang mit Love-Scam

Die Polizei wies den Mann auf die bekannte Betrugsmasche hin und nahm Ermittlungen auf. Ob das Paket in Verbindung mit der vermeintlichen Partnerin steht, bleibt noch ungeklärt. Hinweise zur Vorbeugung von Liebesbetrug bietet die polizeiliche Kriminalprävention online an.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.