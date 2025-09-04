Logo all-in.de
Senior aus Überlingen Opfer von Liebesbetrug: Polizei ermittelt

Betrug aufgeflogen

Über zehn Jahre Beziehung vorgegaukelt: Senior aus Überlingen wird Opfer von Love-Scamming

Senior verliert sechsstelligen Betrag an Liebesbetrügerin. Polizei Salem klärt auf über "Romance-Scam".
Von Redaktion all-in.de
    • |
    • |
    • |
    Ein Senior ist Opfer eines Liebesbetrugs geworden. Die Betrügerin hatte ihm über zehn Jahre lang eine Beziehung vorgegaukelt.
    Ein Senior ist Opfer eines Liebesbetrugs geworden. Die Betrügerin hatte ihm über zehn Jahre lang eine Beziehung vorgegaukelt. Foto: picture alliance/dpa | Silas Stein (Symbolbild)

    Ein Senior aus dem Bereich Überlingen ist auf die Betrugsmasche "Lovescam" hereingefallen. Der Fall wurde bekannt, als der Mann bei der Polizei Salem eine Zahlungsaufforderung für eine Paketlieferung meldete.

    Senior unterstützt angebliche Freundin jahrelang

    Bei der Anzeige erinnerte sich der Senior an seine Fernbeziehung zu einer Frau in Afrika, die er vor über zehn Jahren über einen Messenger kennengelernt hatte. Über die Jahre unterstützte er seine Internetbekanntschaft finanziell mit einem niedrigen sechsstelligen Euro-Betrag.

    Rätsel um Paketzustellung: Polizei prüft Zusammenhang mit Love-Scam

    Die Polizei wies den Mann auf die bekannte Betrugsmasche hin und nahm Ermittlungen auf. Ob das Paket in Verbindung mit der vermeintlichen Partnerin steht, bleibt noch ungeklärt. Hinweise zur Vorbeugung von Liebesbetrug bietet die polizeiliche Kriminalprävention online an.

    Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

