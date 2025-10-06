Segelboote in Not: Feuerwehr Langenargen muss zweimal hintereinander ausrücken

Am Sonntagnachmittag musste die Feuerwehr Langenargen zweimal zu Seenotfällen auf dem Bodensee anrücken. In beiden Fällen brauchten Segelboote Hilfe.

Segelboot läuft auf Grund - Schwierige Bergung

Wie die Feuerwehr Langenargen auf ihrer Instagramseite schildert, kam es gegen 12.20 Uhr zum ersten Einsatz. An der Uferpromenade von Langenargen war ein Segelboot mit sechs Menschen an Bord auf Grund gelaufen. Die Besatzungsmitglieder konnten glücklicherweise selbst an Land gehen, die Bergung des gestrandeten Segelbootes gestaltete sich jedoch als schwierig. Die Feuerwehr musste schließlich einen Bagger kommen lassen, der das Boot aus dem Wasser heben und sichern konnte.

Segelboot treibt vor Schloss Montafon

Während der aufwendigen Bergung des auf Grund gelaufenen Segelbootes erreichte die Feuerwehr Langenargen um kurz nach 13 Uhr der nächste Notruf. Dieses Mal ging es der Feuerwehr Langenargen zufolge um ein weiteres Segelboot, das wegen eines technischen Defekts knapp einen Kilometer vor dem Schloss Montafon manövrierunfähig im Wasser trieb. Das Boot konnte mithilfe der DLRG und der Feuerwehren Kressbronn und Friedrichshafen in den sicheren Hafen geschleppt werden.