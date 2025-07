Plüschdiebstahl beim Seehasenfest: In Schaustellerstand eingebrochen

Diebe entwendeten in der Nacht von Samstag auf Sonntag Plüschtiere aus einem Schaustellerwagen beim Seehasenfest in Friedrichshafen. Zwischen 3 Uhr und 7 Uhr verschafften sie sich Zutritt zu dem Stand am Romanshorner Platz. Die Täter beschädigten die Plane des Wagens gegenüber dem Parkhaus und stahlen 15 Kuscheltiere der Figuren "Yoda" und "Stitch".

Diebstahl am Romanshorner Platz

Der Wert der gestohlenen Plüschtiere beträgt mehrere hundert Euro. Zudem hinterließen die Einbrecher an dem Stand einen Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. Täterbeschreibung liegt nicht vor, Hinweise werden unter 07541/701-0 entgegengenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.