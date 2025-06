Schwerstverletzt neben Straße gefunden: Mopedfahrer schwebt nach Unfall in Lebensgefahr

Ein 25-jähriger Mopedfahrer hat bei einem Unfall bei Aulendorf lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Der Mann wurde mit schwersten Verletzungen neben der Straße gefunden. Die Polizei ermittelt nun zum Unfall.

Zeuge findet Schwerstverletzten in der Nacht

Ein Verkehrsteilnehmer hat am Freitag kurz nach Mitternacht den 25-Jährigen mit seiner Piaggio neben der Landesstraße L285 zwischen Reute und Aulendorf auf Höhe des Spätenhof gefunden. Laut Angaben der Polizei Ravensburg ist noch unklar, ob der 25-Jährige, der in Richtung Aulendorf unterwegs war, allein gestürzt ist. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in eine Klinik.

Staatsanwaltschaft schaltet Gutachter ein

Am Roller entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Staatsanwaltschaft Ravensburg ordnete zur Klärung des Unfallhergangs ein Gutachten an. Die Landesstraße war während der Unfallaufnahme bis gegen 7 Uhr voll gesperrt. Zur Ausleuchtung der Unfallstelle war die Freiwillige Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen im Einsatz.

Unfall zwischen Reute und Aulendorf: Polizei sucht Zeugen

Die Verkehrspolizei Ravensburg hat die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall aufgenommen und bittet mögliche Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.