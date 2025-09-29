Pkw kollidiert mit Baum in Oberzell: Drei Verletzte in Krankenhaus

Ein Pkw VW Caddy geriet am Samstag, 27. 09. 2025, in Oberzell von der Fahrbahn ab. Der Unfall ereignete sich gegen 16:50 Uhr in einer Rechtskurve. Nach Angaben der Polizei kollidierte der Wagen zunächst mit einem Gartenzaun, bevor er gegen einen Baum prallte. Im Fahrzeug befanden sich drei Männer. Der 40-jährige Fahrer und ein 29-jähriger Mitfahrer erlitten schwere Verletzungen.

Unfallort: Oberzell

Ein dritter Insasse, 30 Jahre alt, wurde leicht verletzt. Lebensgefahr bestand nach aktuellen Erkenntnissen nicht. Rettungswagen, Notarztwagen und ein Rettungshubschrauber waren am Einsatzort. Alle drei Verletzten kamen in umliegende Krankenhäuser. Zur Aufklärung der Unfallursache ordnete die Staatsanwaltschaft ein unfallanalytisches Gutachten an.

Direkt am Unfallort verschaffte sich ein Gutachter zusammen mit dem Verkehrsunfalldienst einen Überblick. Die Ermittler erfassten alle erforderlichen Daten zur Rekonstruktion des Geschehens. Die Polizei führt weiterhin Ermittlungen zur Unfallursache durch. Der Verkehrsunfalldienst setzt seine Arbeit fort, um Details zu klären.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

