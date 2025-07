Kleintransporter prallt bei Horgenzell gegen Baum - Junger Fahrer schwer verletzt

Schwerer Unfall bei Horgenzell im Landkreis Ravensburg: Ein Kleintransporter ist dort gegen einen Baum geprallt. Der 19 Jahre junge Fahrer wurde laut Polizei schwer verletzt.

Unfall bei Horgenzell: Autofahrer nach Crash mit Baum eingeklemmt

Von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden musste ein Autofahrer, der am Donnerstagmorgen mit einem Baum kollidiert ist. Der 19 Jahre alte Fahrer war mit einem Kleintransporter auf der L288 unterwegs, als er kurz vor 8 Uhr aus noch ungeklärter Ursache bei Hasenweiler von der Straße abkam und gegen den Baum prallte.

Schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht

Nach der Kollision war der 19-Jährige nicht mehr in der Lage, sich selbst aus dem Fahrzeug zu befreien. Die Feuerwehr befreite ihn. Im Anschluss wurde er vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Kleintransporter, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, wurde durch einen Abschleppdienst abtransportiert.