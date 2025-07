Vier Verletzte bei Unfall zwischen Gaisbeuren und Bad Waldsee

Bei einem Verkehrsunfall auf der B30 zwischen Gaisbeuren und der Anschlussstelle Bad Waldsee-Süd sind am Mittwochmorgen vier Menschen teils schwer verletzt worden. Das berichtet die Polizei.

Auto stößt zwischen Gaisbeuren und Bad Waldsee mit Lkw zusammen

Ein 23 Jahre alter Fiat-Fahrer kam demnach gegen 9.30 Uhr in Fahrtrichtung Bad Waldsee ersten Erkenntnissen zufolge nach rechts ins Bankett. Durch das Gegenlenken schaukelte sich der Wagen auf, weshalb das Heck nach links ausbrach und seitlich mit einem entgegenkommenden Lkw kollidierte.

Vier teils schwer Verletzte bei Unfall

Sowohl der 44 Jahre alte Lkw-Fahrer als auch der 23-Jährige und sein 53-jähriger Beifahrer wurden jeweils leicht verletzt. Eine 56 Jahre alte Mitfahrerin auf der Rücksitzbank des Fiat erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in umliegende Krankenhäuser.

Hoher Sachschaden

Am Fiat entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3.000 Euro, der Sachschaden am Lkw wird auf rund 10.000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme bis kurz nach 13 Uhr komplett gesperrt. Die Straßenmeisterei richtete eine großräumige Umleitung ein.