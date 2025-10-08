Schwerer Auffahrunfall auf B30 bei Baindt: Sprinter prallt auf Lkw

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Ravensburg kam es am Dienstag gegen 19.04 Uhr auf der B30neu kurz nach der Auffahrt Baindt in Fahrtrichtung Ulm zu einem Auffahrunfall. Ein Mercedes-Benz Sprinter fuhr auf das Heck eines vorausfahrenden Lkw. Die Ursache ist bislang ungeklärt.

Baindt: Auffahrunfall auf der B30neu

Der 25-jährige Sprinter-Fahrer wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den Mann. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Der 36-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 60.000 Euro.

Die Einsatzkräfte sperrten die Fahrbahn in Richtung Ulm zunächst voll. Eine halbseitige Sperrung in dieser Richtung dauerte bis etwa 0.31 Uhr. Die Feuerwehr war mit 35 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen vor Ort. Der Rettungsdienst war mit zwei Fahrzeugen und einem Notarzt im Einsatz. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.