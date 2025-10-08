Logo all-in.de
Schwerer Unfall auf B30 bei Baindt

Landkreis Ravensburg

Schwerer Auffahrunfall auf B30 bei Baindt: Sprinter prallt auf Lkw

Ein Sprinter fuhr bei Baindt auf der B30 auf einen Lkw auf. Der Fahrer wurde eingeklemmt, die Strecke Richtung Ulm zeitweise gesperrt.
Von Redaktion all-in.de
    Bei Baindt im Landkreis Ravensburg hat sich am Dienstag ein schwerer Autounfall ereignet.
    Bei Baindt im Landkreis Ravensburg hat sich am Dienstag ein schwerer Autounfall ereignet. Foto: picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert (Symbolbild)

    Nach Angaben des Polizeipräsidiums Ravensburg kam es am Dienstag gegen 19.04 Uhr auf der B30neu kurz nach der Auffahrt Baindt in Fahrtrichtung Ulm zu einem Auffahrunfall. Ein Mercedes-Benz Sprinter fuhr auf das Heck eines vorausfahrenden Lkw. Die Ursache ist bislang ungeklärt.

    Baindt: Auffahrunfall auf der B30neu

    Der 25-jährige Sprinter-Fahrer wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den Mann. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Der 36-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 60.000 Euro.

    Die Einsatzkräfte sperrten die Fahrbahn in Richtung Ulm zunächst voll. Eine halbseitige Sperrung in dieser Richtung dauerte bis etwa 0.31 Uhr. Die Feuerwehr war mit 35 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen vor Ort. Der Rettungsdienst war mit zwei Fahrzeugen und einem Notarzt im Einsatz. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

    Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

