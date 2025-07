VW Bus überschlägt sich auf der A96 bei Achberg - 95.000 Euro Schaden und eine Verletzte

Auf der A96 hat sich am Samstag ein schwerer Unfall ereignet. Laut Polizei überschlug sich ein VW Bus. Die Beifahrerin wurde verletzt.

Unfall mit VW Bus auf A96 bei Achberg

Zeugen meldeten am Samstagmorgen über Notruf, dass sich auf der A96 bei Achberg ein VW Bus überschlagen hätte. Bei der Überprüfung bestätigte sich der Sachverhalt laut Polizei. Der 37-jährige Fahrer des VW Bus war die Autobahn in südlicher Richtung entlang gefahren, als er zu weit nach rechts kam. Er touchierte mehrere Verkehrseinrichtungen und überschlug sich schließlich mit dem Bus.

Unfallursache wohl Sekundenschlaf

Bei dem Unfall wurde seine 40-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Die ersten polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass möglicherweise ein Sekundenschlaf des Fahrers die Ursache für den Unfall war. An dem Bus entstand ein Schaden von ca. 95.000 Euro. An dem Fahrzeug waren noch zwei hochwertige Fahrräder befestigt, die ebenfalls total beschädigt wurden. An den Verkehrseinrichtungen entstand ein Schaden von ca. 6000 Euro.