Schwerer Lkw-Unfall auf A96 verursacht langen Stau

Am Dienstagmorgen, gegen 7.15 Uhr, geriet ein 58-jähriger Lkw-Fahrer auf der A96 in Richtung Lindau in einen Verkehrsunfall. Laut Polizei erlitt der Fahrer zwischen Tautenhofen und Gebrazhofen einen medizinischen Notfall und prallte in die Mittelleitplanke. Er verlor dabei das Bewusstsein und kam ins Krankenhaus.

Unfallstelle: A96 bei Leutkirch

Die Bergungsarbeiten dauerten bis etwa 9 Uhr, was zu einem mehrerer Kilometer langen Rückstau führte. Der Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Der betroffene Streckenabschnitt war für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten nur eingeschränkt befahrbar.

Einsatzkräfte kümmerten sich schnell um den Verletzten, und die Fahrbahn wurde zügig geräumt. Weitere Details zum Gesundheitszustand des Fahrers stehen derzeit noch aus. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.