Autofahrer bei Aichstetten nach Unfall schwer verletzt - A96 stundenlang gesperrt

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A96 zwischen Aichstetten und Aitrach ist am Montagabend ein 36-jähriger Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann kurz nach 17 Uhr mit hoher Geschwindigkeit in das Heck eines vorausfahrenden Lkw geprallt. Dabei drehte sich der BMW des Mannes zunächst um die eigene Achse und blieb dann an der Mittelleitplanke stehen.

Unfall auf A96 bei Aichstetten: Autofahrer schwer verletzt - Autobahn lange gesperrt

Der 36-jährige Autofahrer wurde durch die Wucht des Aufpralls in seinem Auto eingeklemmt und musste von Feuerwehrleuten befreit werden. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von über 40.000 Euro. Die A96 blieb bis etwa 23 Uhr in Richtung München gesperrt.