Schwerer Radsturz in Sigmaringen: E-Bike-Fahrer lebensbedrohlich verletzt

Am Sonntag ist es in Sigmaringen zu einem schweren Radsturz gekommen. Dabei erlitt ein E-Bike-Fahrer lebensbedrohliche Verletzungen.

Auf abschüssiger Straße gestürzt

Laut Polizeiangaben ereignete sich der Unfall am Nachmittag auf einer abschüssigen Straße zwischen Hardthof und Unterschmeien. Demnach war der 65-jährige Radler kurz nach 14.30 Uhr gestürzt.

Polizei schließt medizinische Unfallursache nicht aus

Wie es zu dem Unfall kam, ist laut Polizei noch unklar, eine medizinische Ursache kann nicht ausgeschlossen werden. Nach seinem schweren Sturz wurde der 65-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.