Mann in Amtzell nach Sturz von einer Leiter lebensgefährlich verletzt

Bei einem Arbeitsunfall in einem Teilort von Amtzell ist am Montagnachmittag ein 67-Jähriger lebensbedrohlich verletzt worden. Laut Polizeiinformationen war der Mann alleine mit dem Rückschnitt von Obstbäumen beschäftigt und stürzte aus noch unbekannter Ursache kurz nach 16.30 Uhr von der Leiter zu Boden.

Nach Sturz von Leiter Bewusstsein verloren: Mann muss reanimiert werden

Ersthelfer, die sich an einem Gebäude in der Nähe aufhielten, wurden wenig später auf den Unfall aufmerksam. Der 67-Jährige war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bei Bewusstsein und musste der Polizei zufolge reanimiert werden. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Mann in eine Klinik. Ermittler des Polizeireviers Wangen schließen nach dem aktuellen Ermittlungsstand ein Fremdverschulden aus.