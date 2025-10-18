Schuppenbrand in Wangen: Kino und Schule evakuiert – 50.000 Euro Schaden

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Ravensburg hat der Brand eines Holzschuppens an der Lindauer Straße, Ecke Wolfgangstraße, am Freitag gegen 19.30 Uhr einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst ausgelöst. Beim Eintreffen der Polizei stand der Schuppen hinter dem Kino in Vollbrand. Ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude war zunächst nicht auszuschließen.

Einsatz in Wangen im Allgäu

Einsatzkräfte räumten das Kino und eine ehemalige Schule. Insgesamt verließen etwa 15 Personen die Gebäude. Die Gebäude konnten am Abend wieder genutzt werden. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf den Gebäudekomplex an der Lindauer Straße 7 und 9. In dem Komplex befinden sich das Kino und die ehemalige Schule. Nach ersten Schätzungen entstand ein Gesamtschaden von 50.000 Euro. Der Schaden betrifft den zerstörten Holzschuppen und eine betroffene Gebäudefassade. Verletzte gab es nicht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.