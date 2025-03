Schüsse aus Olympia-Einkaufszentrum gemeldet: Polizeieinsatz und Panik in München

Am Samstag, 15. März 2025, riefen mehrere Personen den Polizeinotruf, nachdem sie im Olympia Einkaufszentrum (OEZ) in Moosach Schussgeräusche gehört haben wollen. Nach Angaben der Polizei flüchteten einige Menschen sogar aus dem Gebäude, andere suchten Schutz in Geschäften. Zahlreiche Polizeikräfte rückten rasch zum Einsatzort aus.

Schüsse aus OEZ in München gemeldet

Vor Ort konnten die Beamten die gemeldeten Schussgeräusche nicht bestätigen. Durch Befragungen und eine Absuche des Geländes stellten sie schnell fest, dass keine bewaffnete Person anwesend war. Woher die wahrgenommenen Geräusche kamen, ist bisher nicht bekannt und wird nun ermittelt.

Einzelne Personen stürzten aufgrund der Panik und erlitten leichte Verletzungen. Hinweise auf eine Straftat liegen der Polizei momentan nicht vor. Ermittler betonten, dass zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung bestand.

Das OEZ wurde 1972 eröffnet und zählt bis heute zu den größten Einkaufszentren in Bayern. Am 22. Juli 2016 verübte ein 18-jähriger Attentäter einen Anschlag am OEZ und tötete dabei neun Menschen und verletzte weitere. Die Tat war rechtsradikal motiviert.

Quelle: Polizeipräsidium München. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.