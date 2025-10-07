Schlägerei auf der Cannstatter Wasen: Zehn Festnahmen nach Tumult im Festzelt

Bei einer Prügelei zwischen zwei Schaustellerfamilien auf dem Cannstatter Wasen sind in der Nacht mehrere Personen leicht verletzt worden - darunter auch acht Polizisten und vier Sicherheitsleute.

Streit im Festzelt eskaliert

Zunächst sollen die beiden Familien in einem Festzelt kurz vor Mitternacht in Streit geraten, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Als der Sicherheitsdienst die Lage nicht beruhigen konnte. In der Folge sei die Lage weiter eskaliert und die Aggressionen richteten sich gegen die Polizisten, wie die Sprecherin weiter sagte. Zehn Personen seien vorläufig festgenommen worden und inzwischen wieder auf freiem Fuß. Zuvor hatte der SWR berichtet.

Was die Prügelei auslöste, sei bisher nicht bekannt. Wie viele Personen insgesamt beteiligt gewesen waren, sei ebenfalls noch unklar. Die Polizei ermittelt den Angaben zufolge wegen Landfriedensbruch.