Schlägerei vor Gaststätte endet mit gebrochener Nase - Polizei ermittelt

Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt derzeit gegen einen 30-Jährigen wegen Körperverletzung. Der Mann soll einen 28-Jährigen vor einer Gaststätte in der Bahnhofstraße mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Die Tat ereignete sich in den frühen Morgenstunden des Sonntags.

Opfer stellt Frage - und kassiert Faustschläge

Laut Informationen der Polizei soll der 30-Jährige unvermittelt zugeschlagen haben, als der Jüngere ihm eine Frage stellte. Der 28-Jährige erlitt eine Nasenbeinfraktur. Außerdem sind ihm bei dem Angriff unter anderem zwei Zähne abgebrochen. Der 28-Jährige kam nach der Anzeigenaufnahme durch die Polizei in ein Krankenhaus.

