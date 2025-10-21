Logo all-in.de
Schlägerei vor Gaststätte endet mit gebrochener Nase - Polizei ermittelt

Sigmaringen

Ein 30-Jähriger soll einen 28-Jährigen vor einer Gaststätte in Sigmaringen attackiert haben. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.
Von Redaktion all-in.de
    Vor einer Gaststätte in Sigmaringen hat ein Mann einen 28-Jährigen mit mehreren Faustschlägen verletzt. Unter anderem brach er dem Opfer das Nasenbein.
    Vor einer Gaststätte in Sigmaringen hat ein Mann einen 28-Jährigen mit mehreren Faustschlägen verletzt. Unter anderem brach er dem Opfer das Nasenbein. Foto: Ralf Lienert (Symbolbild)

    Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt derzeit gegen einen 30-Jährigen wegen Körperverletzung. Der Mann soll einen 28-Jährigen vor einer Gaststätte in der Bahnhofstraße mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Die Tat ereignete sich in den frühen Morgenstunden des Sonntags.

    Opfer stellt Frage - und kassiert Faustschläge

    Laut Informationen der Polizei soll der 30-Jährige unvermittelt zugeschlagen haben, als der Jüngere ihm eine Frage stellte. Der 28-Jährige erlitt eine Nasenbeinfraktur. Außerdem sind ihm bei dem Angriff unter anderem zwei Zähne abgebrochen. Der 28-Jährige kam nach der Anzeigenaufnahme durch die Polizei in ein Krankenhaus.

    Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

