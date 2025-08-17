Schlägerei vor Gaststätte in Ravensburg: Mann mit Eisenstange und Plastikstuhl verprügelt

Nach Angaben der Polizei kam es am Samstagabend im Ravensburger Ortsteil Kemmerlang zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Drei Männer im Alter von 20, 24 und 54 Jahren waren beteiligt. Der 20-Jährige wurde von den anderen Männern mit einer Eisenstange und einem Plastikstuhl angegriffen, als er aus seinem Auto stieg.

Schlägerei vor Gasthaus in Ravensburg

Der leicht verletzte Mann konnte in die Gaststätte flüchten, wo das Personal ihn versorgte. Der Rettungsdienst brachte ihn anschließend ins Krankenhaus zur Untersuchung.

Während der Auseinandersetzung beschädigten die Beteiligten zudem zwei Türen der Gaststätte. Die Polizei Ravensburg hat die Ermittlungen übernommen. Sie klären den genauen Hergang des Vorfalls. Hintergründe der Tat sind bislang unklar.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.