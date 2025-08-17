Logo all-in.de
Schlägerei in Ravensburg: 20-Jähriger mit Eisenstange und Stuhl verprügelt

Als er aus seinem Auto stieg

Schlägerei vor Gaststätte in Ravensburg: Mann mit Eisenstange und Plastikstuhl verprügelt

Samstagabend eskalierte eine Auseinandersetzung vor einer Ravensburger Gaststätte. Zwei Männer griffen einen Dritten mit einer Eisenstange und einem Stuhl an
Von Redaktion all-in.de
    • |
    • |
    • |
    In Ravensburg haben zwei Männer einen anderen Mann vor einer Gaststätte attackiert. (Symbolbild)
    In Ravensburg haben zwei Männer einen anderen Mann vor einer Gaststätte attackiert. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Maximilian Koch

    Nach Angaben der Polizei kam es am Samstagabend im Ravensburger Ortsteil Kemmerlang zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Drei Männer im Alter von 20, 24 und 54 Jahren waren beteiligt. Der 20-Jährige wurde von den anderen Männern mit einer Eisenstange und einem Plastikstuhl angegriffen, als er aus seinem Auto stieg.

    Schlägerei vor Gasthaus in Ravensburg

    Der leicht verletzte Mann konnte in die Gaststätte flüchten, wo das Personal ihn versorgte. Der Rettungsdienst brachte ihn anschließend ins Krankenhaus zur Untersuchung.

    Während der Auseinandersetzung beschädigten die Beteiligten zudem zwei Türen der Gaststätte. Die Polizei Ravensburg hat die Ermittlungen übernommen. Sie klären den genauen Hergang des Vorfalls. Hintergründe der Tat sind bislang unklar.

    Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

