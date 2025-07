Mit Gehhilfe und Stühlen aufeinander eingeschlagen! Schlägerei auf Marktplatz in Biberach

Auf dem Marktplatz in Biberach an der Riss haben am Freitag mehrere Männer mit Stühlen und Gehhilfen aufeinander eingeschlagen. Ein 45-jähriger Mann musste im Anschluss in ein Krankenhaus.

Schlägerei in Biberach: Streit zwischen Mann und Frau war wohl Auslöser

Wie das zuständige Polizeipräsidium Ulm mitteilt, ereignete sich die Auseinandersetzung gegen 13.20 Uhr. Auslöser der Schlägerei soll ein Streit zwischen dem 45-Jährigen und einer Frau gewesen sein. Der Mann soll die Frau zunächst mit einem Messer bedroht und dann ins Gesicht geschlagen haben. Die Frau wiederum habe den Mann anschließend mit einem Kaffee übergossen, berichtet die Polizei nach ersten Ermittlungen.

Mann nach Schlägerei in Biberach verletzt

Kurze Zeit später sollen dann zwei Fahrzeuge mit Angehörigen der Frau herangefahren sein. Daraufhin habe sich eine größere Auseinandersetzung entwickelt, bei der sich der 45-Jährige verschiedene Verletzungen zuzog. Er musste im Anschluss in einem Krankenhaus behandelt werden. Zudem soll bei dem Streit eine Autoscheibe zu Bruch gegangen sein, heißt es in dem Polizeibericht weiter.

Nach Prügelei auf Biberacher Marktplatz: Polizei sucht Zeugen

Mehrere Streifen der Biberacher Polizei waren vor Ort. Die Identitäten aller Personen, die an der Auseinandersetzung beteiligt waren, wurden festgestellt, berichtet die Polizei. Zeugen, die die Schlägerei beobachtet haben, sollen sich bei der Polizei in Biberach melden.