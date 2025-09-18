Täter kam aus dem Gebüsch: Teenagerin bei Salem am Bodensee belästigt

Ein Unbekannter belästigte am Mittwochabend eine Jugendliche am Ortsrand von Neufrach. Gegen 18.40 Uhr ging das Mädchen mit ihrem Hund entlang der Deggenhauser Aach spazieren, als ein Mann sie unsittlich berührte. Die Tat soll sich in der Nähe der Bahnunterführung ereignet haben.

Jugendliche bei Salem belästigt: Täter nicht gefasst

Die Jugendlichen berichtete, dass der Mann aus einem Gebüsch kam, ohne zu sprechen. Er soll etwa 190 cm groß sein und trug eine Taschen- oder Stirnlampe. Als der Hund bellte und das Mädchen auf sich aufmerksam machte, floh der Unbekannte.

Trotz umgehender Polizeiabsuche blieb der Täter unerkannt. Die Ermittler bitten um Hinweise von Personen, die verdächtige Beobachtungen machten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 07541/701-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.