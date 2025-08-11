Bergunfall in Solothurn: Junger Alpinist stürzt an Felswand in die Tiefe

Bei einem Bergunfall bei Rüttenen im Kanton Solothurn ist am Wochenende ein junger Mann tödlich verunglückt. Wie die Kantonspolizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Samstag am Balmfluechöpfli.

Rüttenen: Absturz am Balmfluechöpfli

Laut Polizei war der 26-jährige Bergwanderer mit einem Begleiter auf einer Wanderung auf den Gipfel des Balmfluechöpfli. Gegen 15 Uhr stürzte der Mann dann im Bereich „Herrenloch“ in felsigem Gelände ab.

Verunglückter Bergwanderer geborgen

Rettungskräfte machten sich unverzüglich auf die Suche nach dem Mann und fanden ihn letztlich am Fuß einer Felswand. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Laut der Polizei stammte der 26-Jährige aus dem Aargau.

Informationen: Wie hoch ist der Balmfluechöpfli?

Das Balmfluechöpfli ist ein 1289 Meter Gipfel bei Rüttenen und der höchste Punkt der Balmflue. Auf dem Gipfel liegt eine Aussichtsterrasse. Der Gipfel ist über die Seilbahnstationen Nesselboden und Weissenstein über markierte Wege erreichbar.