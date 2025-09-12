Logo all-in.de
Rothenburg ob der Tauber: Achtjähriger geht nachts im Schlafanzug zur Schule

Ungewöhnlicher Polizeieinsatz

Schlafwandler unterwegs: Achtjähriger geht mitten in der Nacht im Schlafanzug zur Schule

Der Gedanke an die Schule beschäftigt einen oberfränkischen Grundschüler offensichtlich nachts im Schlaf. Die Polizei stoppt das Kind auf seinem allzu frühen Weg zum Unterricht.
Von dpa
    Ungewöhnlicher Einsatz für die Polizei in Rothenburg ob der Tauber: Ein Achtjähriger war im Schlafanzug auf dem Weg zur Schule und das mitten in der Nacht.
    Ungewöhnlicher Einsatz für die Polizei in Rothenburg ob der Tauber: Ein Achtjähriger war im Schlafanzug auf dem Weg zur Schule und das mitten in der Nacht. Foto: picture alliance/dpa | Christoph Reichwein

    Ein acht Jahre alter Grundschüler hat sich in Rothenburg ob der Tauber noch vor Ende der Sommerferien mitten in der Nacht im Schlafanzug auf den Weg zur Schule gemacht. Einem besorgten Bürger fiel das schlafwandelnde Kind um kurz vor zwei Uhr morgens in der Altstadt auf, wie die Rothenburger Polizeiinspektion berichtete.

    Polizei klingelt Eltern aus dem Schlaf

    Der Mann verständigte die Beamten, die den Buben nach Hause brachten - und dabei die Eltern aus dem Schlaf klingelten. Sie hatten nicht bemerkt, dass ihr Sohn das Haus verlassen hatte. Die Sommerferien enden erst an diesem Wochenende.

