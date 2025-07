Kind auf Lenker und ohne Helme: Betrunkener Rollerfahrer in Friedrichshafen gestoppt

Polizeibeamte in Friedrichshafen haben am Sonntagabend einen Motorroller gestoppt, der durch seine gefährliche Besetzung auffiel. Nach Angaben der Polizei saßen auf dem Roller ein Kind ohne Helm auf dem Lenker, der Mann am Steuer sowie eine Frau ohne Kopfschutz auf der Sitzbank. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 31-jährige Fahrer außerdem stark alkoholisiert war. Mit nahezu 1,8 Promille musste er in eine Klinik zur Blutprobe.

Friedrichshafen: Betrunkener Rollerfahrer mit Kind auf Lenker und Frau ohne Helm unterwegs

Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Fahrers. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Weitere Konsequenzen für die Erwachsenen werden derzeit geprüft. Das ungewöhnliche Fahrmanöver zog erhebliche behördliche Maßnahmen nach sich.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.