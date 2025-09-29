Dramatischer Unfall in der Sächsischen Schweiz: Kind (11) stürzt sieben Meter in die Tiefe

In der Sächsischen Schweiz ist ein elfjähriger Junge rund sieben Meter von einem Felsplateau in die Tiefe gestürzt und verletzt worden. Der Junge sei vor Ort ansprechbar gewesen, teilte die Bergwacht Sachsen mit.

Elfjähriger wird mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht

Aufgrund des Sturzes und der Tiefe sei vorsorglich von schweren Verletzungen ausgegangen worden, so dass der Junge mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden sei. Der Junge gehörte den Angaben zufolge zu einer Kindergruppe, die das bei Wanderern und Touristen beliebte Felsenlabyrinth Langenhennersdorf am Samstagnachmittag im Rahmen einer Geburtstagsfeier besuchte.

Unfälle in Sächsischer Schweiz

In der Sächsischen Schweiz kommt es immer wieder zu Unfällen. Erst vor einer Woche war ein 63 Jahre alter Mann beim Klettern in der Nähe von Rathen abgestürzt und gestorben.

Informationen zur Sächsischen Schweiz

Die Sächsische Schweiz ist der deutsche Teil des Elbsandsteingebirges und liegt südöstlich von Dresden. Die Region ist vor allem für seine bizarren Felsformationen bekannt, darunter auch das knapp 3,4 Hektar große Felsenlabyrinth bei Langenhennersdorf. Mit 562 Metern Höhe ist der Große Zschirnstein der höchste Gipfel der Sächsischen Schweiz.