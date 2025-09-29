Logo all-in.de
Kind stürzt in Sächsischer Schweiz sieben Meter in die Tiefe

Rettungseinsatz in Felsenlabyrinth

Dramatischer Unfall in der Sächsischen Schweiz: Kind (11) stürzt sieben Meter in die Tiefe

Bei einem Geburtstag spielen Kinder im beliebten Felsenlabyrinth in Langenhennersdorf. Dabei stürzt ein Kind in eine Felsspalte
Von Redaktion all-in.de/dpa
    • |
    • |
    • |
    Der elfjährige Junge wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)
    Der elfjährige Junge wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa | Arno Burgi

    In der Sächsischen Schweiz ist ein elfjähriger Junge rund sieben Meter von einem Felsplateau in die Tiefe gestürzt und verletzt worden. Der Junge sei vor Ort ansprechbar gewesen, teilte die Bergwacht Sachsen mit.

    Elfjähriger wird mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht

    Aufgrund des Sturzes und der Tiefe sei vorsorglich von schweren Verletzungen ausgegangen worden, so dass der Junge mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden sei. Der Junge gehörte den Angaben zufolge zu einer Kindergruppe, die das bei Wanderern und Touristen beliebte Felsenlabyrinth Langenhennersdorf am Samstagnachmittag im Rahmen einer Geburtstagsfeier besuchte.

    Unfälle in Sächsischer Schweiz

    In der Sächsischen Schweiz kommt es immer wieder zu Unfällen. Erst vor einer Woche war ein 63 Jahre alter Mann beim Klettern in der Nähe von Rathen abgestürzt und gestorben.

    Informationen zur Sächsischen Schweiz

    Die Sächsische Schweiz ist der deutsche Teil des Elbsandsteingebirges und liegt südöstlich von Dresden. Die Region ist vor allem für seine bizarren Felsformationen bekannt, darunter auch das knapp 3,4 Hektar große Felsenlabyrinth bei Langenhennersdorf. Mit 562 Metern Höhe ist der Große Zschirnstein der höchste Gipfel der Sächsischen Schweiz.

