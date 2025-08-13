Senior auf Rennrad von Auto erfasst – Schwerverletzt

Am Dienstagmorgen ereignete sich in Markdorf ein schwerer Verkehrsunfall, nach Angaben der Polizei. Ein 81 Jahre alter Rennradfahrer wurde gegen 9 Uhr im Kreuzungsbereich "Im Bohl" und "Pfannenstiel" von einem Auto erfasst. Der VW-Fahrer, 65 Jahre alt, übersah den Vorfahrtsberechtigten offenbar aufgrund der tiefstehenden Sonne.

Rennradfahrer in Markdorf schwer verletzt

Der Radfahrer zog sich bei dem Zusammenprall schwere Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst verbrachte den Mann zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Unfall führte zu einem geschätzten Sachschaden von etwa 2.500 Euro.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.