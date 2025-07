Hoher Vermögensschaden durch Betrug mit falschen Polizisten

Nach Angaben der Polizei Ravensburg ist eine 75-jährige Frau einem Betrug durch vermeintliche Polizeibeamte zum Opfer gefallen. Unbekannte hatten die Frau kontaktiert und ihr vorgegaukelt, echte Beamte zu sein. Am Montag, im Wohngebiet Andermannsberg, wurde die Geschädigte dann dazu überredet, ihre Wertsachen zu übergeben.

Ravensburg: Opfer übergibt Wertsachen an falsche Polizeibeamte

Die Wertsachen, die einen Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro haben, wurden zwischen 14.30 und 16.15 Uhr in der Reichlestraße an die Betrüger übergeben. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Friedrichshafen laufen. Personen, denen am Montagnachmittag etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich zu melden.

Die Polizei betont, dass diese Betrugsmasche nach wie vor weit verbreitet ist. Besonders die ältere Generation ist oft betroffen. Die Beamten bitten darum, Angehörige über solch perfide Methoden aufzuklären. Wichtig: Die echte Polizei nimmt niemals Wertsachen in Verwahrung.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.