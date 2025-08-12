Schreie und Klopfzeichen bei 100 km/h! Raucher springt auf fahrenden Zug auf

Für die Passagiere eines Zuges, der am Samstag von Zürich nach Wien unterwegs war, muss es sich wie eine Szene aus einem Action-Film angefühlt haben: Nicht Böses ahnend saßen sie in der Bahn, hörten vermutlich Musik, oder lasen ein Buch, als die Zug-Reise plötzlich lebensgefährlich wurde.

Zu lange Raucherpause - Mann springt in Österreich auf fahrenden Zug auf

Zumindest für einen Mann, der kurz zuvor noch ebenso entspannt eine Raucherpause eingelegt hatte. Im österreichischen St. Pölten hatte der Zug nämlich gehalten. Der Mann war ausgestiegen und hatte sich laut „Heute.at“ eine Zigarette angezündet. Dabei rauchte er jedoch offensichtlich zu entspannt. Denn während der Mann qualmte, rollte der Zug bereits wieder an und fuhr weiter.

Offenbar völlig erschrocken darüber, entschied sich der Raucher zu einer waghalsigen und lebensgefährlichen Aktion: Er sprang auf den fahrenden Zug auf und klemmte sich zwischen zwei Waggons.

Lebensgefährliche Fahrt außen am Zug geht glimpflich aus

Der Zug beschleunigte währenddessen auf mehr als 100 Kilometer pro Stunde. Erst dann hörten die bis dahin entspannten Passagiere im Inneren des Zuges laut ORF Klopfzeichen und Schreie von außen. Der Mann, der so auf sich aufmerksam machen wollte, klopfte zudem gegen die Scheibe.

Ein Schaffner löste daraufhin eine Notbremse aus. Der Zug hielt an, der Mann konnte an Bord kommen und überlebte. Wie ein Sprecher der österreichischen Bahn gegenüber der Nachrichtenagentur AFP sagte, sei eine solche Aktion eine irre Belastung für die anderen Mitreisenden und gehe in den meisten Fällen tödlich aus.

Österreichische Polizei führt Raucher ab

Nach dem endgültigen Halt des Zuges in Wien wurde er jedoch von der Polizei abgeführt, wie das Nachrichtenportal „Heute.at“ meldete. Ob er in Zukunft auf einer Bahnreise noch einmal eine Raucherpause einlegt, wird er sich vermutlich mehr als einmal überlegen.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist Österreich

Einwohner : 9.158.750 (Stand: 01. Januar 2024)

Bundeskanzler: Christian Stocker (ÖVP)

Fläche: 83.882,56 km²

Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)

Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz) und Ostallgäu (A7 / B179 - Füssen / Reutte)

Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins Kleinwalsertal. Diese österreichische Exklave ist nur über das Allgäu zu erreichen.

Homepage: www.oesterreich.gv.at