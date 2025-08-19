Brutaler Raubüberfall am Bodensee! Junger Mann sitzt jetzt in U-Haft

Weil er einen 20-jährigen Mann in Überlingen ausgeraubt und schließlich auch zusammengeschlagen haben soll, sitzt ein 22-Jähriger jetzt in Untersuchungshaft.

Raubüberfall in Überlingen: Opfer geschlagen

Wie die Polizei am Bodensee mitteilt, habe der 22-Jährige am Sonntagmorgen im Bereich der Breitlestraße/Aufkircher Straße sein Opfer zunächst mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Geld gefordert. Als der 20-Jährige das ablehnte, kam es zu einer Auseinandersetzung. Dabei habe der Täter auch mehrfach auf sein am Boden liegendes Opfer eingeschlagen.

Polizei fasst mutmaßlichen Täter

Im Anschluss flüchtete der 22-Jährige, konnte aber bereits kurz nach der Tat von Polizeibeamten gefasst werden. Auf seiner Flucht habe der Mann auch die Geldkarte des 20-Jährigen bei sich getragen, meldet die Polizei weiter.

Nach Raubüberfall in Überlingen: Tatverdächtiger im Gefängnis

Der 22-jährige Mann aus Tunesien wurde einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen schweren Raubes. Der Mann befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft unter anderem, ob sich Täter und Opfer bereits vor dem Raubüberfall kannten. Zeugen sollen sich bei der Polizei melden.