Von drei Jugendlichen verfolgt! Mann in Biberach ausgeraubt

Ein 25-jähriger Mann ist am Dienstagabend Opfer eines Raubüberfalls in Biberach geworden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat gegen 21 Uhr in der Fritz-Lieb-Straße.

Jugendliche verfolgten Opfer unmittelbar vor Raub in Biberach

Demnach war der Mann in Richtung Riedlinger Straße unterwegs, als er zunächst von dem Fahrer eines schwarzen BMW angesprochen wurde. Nachdem dieser davongefahren war, seien drei Jugendliche auf den 25-Jährigen zugekommen. Diese hatten ihr Opfer zunächst nach dem Inhalt seines Rucksacks gefragt und dieses dann verfolgt.

Opfer bei Raubüberfall in Biberach leicht verletzt

Einer der Jugendlichen versuchte dem Opfer dann den Rucksack zu entreißen. Trotz Gegenwehr ging der 25-Jährige zu Boden. Die drei Jugendlichen flüchteten daraufhin mit der Beute in Richtung Riedlinger Straße und Hirschstraße und ließen das Opfer mit leichten Verletzungen zurück.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei die Täter nicht mehr finden. Der 25-Jährige musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Raubüberfall in Biberach: So wird der Täter beschrieben

Der Haupttäter wird wie folgt beschrieben:

„Deutsches“ Erscheinungsbild

Dunkelblonde Haare

Etwa 180 cm groß

Bekleidet mit einer dunklen Jogginghose

Sprach akzentfreies Deutsch

Alter ca. zwischen 15 und 18 Jahren

Nach Angaben der Polizei sollen auch die beiden anderen Jugendlichen, die sich nicht aktiv an dem Raub beteiligt hatten, ebenfalls zwischen 15 und 18 Jahre alt sein.