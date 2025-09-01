Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Randale in Überlingen: Jugendliche attackieren Fußgänger

Fiese Attacken

Senior mit totem Fisch geschlagen: Jugendliche greifen Fußgänger in Überlingen an

Am Sonntagabend hat eine Gruppe Jugendlicher in Überlingen offenbar Unruhe gestiftet. Die Teenager sollen mehrere Fußgänger angegriffen haben.
Von Redaktion all-in.de
    • |
    • |
    • |
    In Überlingen haben am Sonntagabend aggressive Jugendliche Fußgänger angegriffen und verletzt. Die Polizei sucht in einem Fall mit einer Beschreibung nach einem Täter.
    In Überlingen haben am Sonntagabend aggressive Jugendliche Fußgänger angegriffen und verletzt. Die Polizei sucht in einem Fall mit einer Beschreibung nach einem Täter. Foto: picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte (Symbolbild)

    Am Sonntagabend sollen mehrere Jugendliche in Überlingen mehrere Fußgänger angegriffen haben. Dabei soll unter anderem ein Rentner offenbar mit einem toten Fisch geschlagen worden sein.

    Gruppe Jugendlicher bewirft Rentnerpaar mit Steinen

    Gegen 20.15 Uhr hatten die Jugendlichen laut Angaben der Polizei einen 73-jährigen Mann angesprochen. Anschließend sollen die Teenager ihn mit Steinen beworfen haben, als er mit seiner Frau durch den Stadtgarten im Bereich des Kakteengarten-Springbrunnens lief. Einer der Steine verletzte den Mann leicht am Kopf. Nach der Tat flüchtete die Gruppe, die der Polizei zufolge aus fünf bis sechs jungen Männern. Das Alter der Verdächtigen wird auf zwischen 14 bis 15 Jahren geschätzt.

    Teenager verprügelt 75-Jährigen - Zeugen stoppen Flucht

    Gegen 22.50 Uhr soll ein Unbekannter einen 75-jährigen Fußgänger in der Münsterstraße zunächst getreten und danach offenbar mit einem toten Fisch geschlagen haben. Zeugen waren auf den Vorfall aufmerksam geworden und nahmen die Verfolgung des augenscheinlich jugendlichen Tatverdächtigen auf. Nachdem sie ihn gestellt hatten, ging der Täter erneut auf den 75-Jährigen los und flüchtete mit seinem Begleiter in Richtung Franziskaner-Kirche.

    Beschreibung des Täters

    Der Polizei zufolge soll der Täter dunkelblonde, gelockte Haare gehabt und einen schwarzen Trainingsanzug getragen haben. Sein Begleiter war ebenfalls dunkel gekleidet und soll dunkle Haare gehabt haben. Die Beamten des Polizeireviers Überlingen konnten in der Nacht keine Tatverdächtigen mehr antreffen. Sie schließen einen Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen nicht aus.

    Rätselhafter Knall nach Flucht - Polizei bittet um Hinweise

    Die Polizei sucht nach den Verdächtigen und bittet um Zeugenhinweise. Wie die Polizei weiter berichtet, soll es kurz nach der Flucht der Jugendlichen einen Knall gegeben haben. Die Beamten wollen nun klären, woher dieser Knall kam. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 07551/804-0 entgegen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden