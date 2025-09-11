Logo all-in.de
Randale in Lindau: Mann attackiert Mopedfahrer und wird festgenommen

Polizei erwischt gesuchten Mann

Randalierer will Mopedfahrer in Lindau den Helm herunterreißen - Darum suchte die Polizei ihn schon

In Lindau wird ein Mann festgenommen. Eigentlich kam die Polizei, weil der Mann einen Mopedfahrer attackiert hatte. Doch es gab noch einen schwereren Verstoß.
Von Redaktion all-in.de
    •
    •
    •
    In Lindau hat die Polizei am Mittwoch einen Mann festgenommen, der erst einen Mopedfahrer angegangen und bedroht und anschließend randaliert hat. Doch laut Polizei gab es noch einen schwerwiegenderen Verstoß:

    Polizeieinsatz in Lindau am Mittwoch

    Am Mittwochabend gegen 20:30 Uhr meldete ein Zeuge demnach eine randalierende Person in der Schulstraße in Lindau. Die Streifenbesatzung der Lindauer Polizeiinspektion traf daraufhin auf einen 31-Jährigen. Die Beamten stellten bei seiner Kontrolle fest, dass er bereits für eine andere Bedrohung verantwortlich war.

    Randalierer in Lindau hat sich noch mehr zuschulden kommen lassen

    Um 18:45 Uhr am Mittwoch soll der 31-Jährige einen Mopedfahrer angehalten und unter anderem versucht haben, diesem den Helm herunterzureißen. Doch das war noch nicht alles: Im Rahmen der weiteren Überprüfung fanden die Beamten heraus, dass der 31-Jährige von mehreren Behörden ausgeschrieben worden war. Am schwerwiegendsten war dabei ein Ausweisungshaftbefehl, wonach dem 31-Jährigen seine Freizügigkeit als EU-Bürger aberkannt wurde und er nach Rumänien ausgewiesen werden sollte.

    Gesuchter Mann festgenommen

    Da der Mann untergetaucht war, hatte der Haftbefehl bisher nicht durchgeführt werden können, heißt es seitens der Polizei. Der 31-Jährige wurde daraufhin festgenommen. Die Ermittlungen dauern laut Polizei noch an.

