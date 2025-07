Unbekannter Radfahrer stirbt bei Sturz im Emmertinger Forst

Nach Angaben der Polizeiinspektion Altötting stürzte am Freitag, 18. Juli 2025, gegen 19.35 Uhr im Emmertinger Forst ein Radfahrer alleinbeteiligt und kam ums Leben. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe des Sportplatzes an der Alten Poststraße. Die Identität des Mannes bleibt bisher ungeklärt. Trotz schnell eintreffender medizinischer Hilfe konnte der Mann nicht gerettet werden.

Radfahrer stirbt im Emmertinger Forst - Wer hat etwas gesehen?

Beamte der Polizeiinspektion Altötting leiteten die Ermittlungen unter der Aufsicht der Staatsanwaltschaft Traunstein ein. Der verstorbene Radfahrer wird als etwa 175 cm groß, schlank und mit grauen Haaren beschrieben. Er trug eine kurze blaue Jeanshose und ein olivgrünes T-Shirt. Bei dem mitgeführten Fahrrad handelt es sich um ein blaues Modell des Herstellers Hercules.

Zeugen oder Personen, die Informationen über die Identität des Mannes haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Altötting oder jeder Polizeidienststelle zu melden. Telefonnummer: 08671/96440. Alle Hinweise könnten helfen, die Identität des Verstorbenen aufzuklären.

Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.